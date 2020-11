mITX 10-15k nybörjare

Hej!

Första gången jag bygger en dator men haft det i bakhuvudet i snart 10 år att det är något jag skulle vilja göra. Vill spela div strategispel från paradox där jag förstått att cpu är viktigare men kommer spela en hel del andra sorters spel i stil med cyberpunk 2070 och vill också framtidssäkra lite.

Det som gör det lite krångligt är att jag tycket att stora chassin är väldigt fula och vill ha något litet och diskret som smälter in lite och inte tar över hela vardagsrummet. Fattar att mitx är lite krångligare och dyrare men värt det för mig. Tittat på div. datorbyggen och blev förtjust i Formd T1, Dan A4-SFX, Silverstone SG13, Ncase m1 och Louqe Ghost S1. Alla vita/grå/silver vilket skulle smälta in bra i lägenheten. Men då jag aldrig byggt själv så började jag titta mer och mer på NZXT H1 då det verkade vara det överlägset enklaste bygget? Något som tilltalar mig oerhört då jag har noll erfarenhet. Att slippa kabeldragning etc känns som ett enormt plus för mig.

Har kört enbart macbooks senaste decenniet och har en apple thunderbolt display som jag gärna hade kunnat fortsätta använda ett tag. Men förstått att kompatibiliteten är galet osäker så i princip gett upp på att få det att funka.

Satte ihop ett bygge och undrar om det skulle funka? Sen också om det finns saker jag kan spara in på då detta är lite i överkant för min budget. Skulle egentligen vilja att datorn landade på runt 12 tusen men så börjar en byta upp sig här och där och helt plötsligt så skenade det. Ni känner säkert igen er. Men om det ger mer valuta för pengarna att lägga några extra tusen så är det något jag kan förlika mig med. Skulle inte hellre ha något emot att gå ner i pris om det går förstås!

Chassi: Valde NZXT H1 pga verkade väldigt enkelt att bygga, kabeldragning klar och det ingår ett okej nätaggregat samt fläktar/kylare. Skulle egentligen vilja ha något mer diskret som en ghost men tänker då att jag skulle behöva köpa allt från en sida som inet så de kan sätta ihop det åt mig då jag inte litar på mina egna färdigheter.

Moderkort: B550 kostade bara någon hundralapp mer än b450-i och som jag förstått det lite mer framtidssäkert? Plus slipper en del biosstrul.

CPU: 3600 verkar täcka mina behov och verkar prisvärt?

GPU: Kollade på en massa builds på youtube som många rekommenderade 2070 super men verkar vara slut typ överallt. Vilka alternativ finns? RTX 5700x? Vilken tillverkare borde jag gå på? Förstått det som att det kommer släppas en ny generations grafikkort snart? Kan en räkna med att priserna i den klassen jag tittat på då kommer sjunka nämnvärt? Hittade Asus Geforce RTX 2070 Super Dual EVO OC för 5490kr och PowerColor Radeon RX5700XT Red Dragon för 4280 kr.

Ram och minne tog jag bara direkt från andras rekommendationer. 16 gb verkar räcka för mig i dagsläget? Och kan inte tänka mig att jag behöver mer än 1tb utrymme.

Skärm: 27tum känns lagom. Vill inte ha större då det skulle ta över hela skrivbordet. Spelar inte jättemycket fps så värdesätter bildkvalité över refreshrate etc. Men utöver det inte en aning. Alla ser så plastiga ut? Det som gjorde att jag helst hade velat fortsätta använda min gamla apple thunderbolt display ett tag till.

Vore superhjälpsamt om någon kunde väga in lite! Tänker också lite på black friday och om något likvärdigt/bättre dyker upp så känns det ju bra att ha lite alternativ så en kan slå till på någon potentiell deal och tjäna några kronor eller få mer valuta för pengarna.