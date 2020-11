Hej!

Säljer ett Oculus GO VR headset och kontroll som är Refurbished av Oculus!

Min original Oculus GO som jag hade köpt December 2020 från Oculus hemsida fick ett problem med "black screen" som jag inte kunde fixa själv. Jag kontaktad då Oculus och dom bad mig skicka in den för att den ska kontrolleras.

Jag blev senare kontaktad av dom och fick reda på att jag kommer få hemskickad ett nytt Refurbished Oculus GO headset och kontroller som jag fick hem nyligen.

Jag har nu uppdaterat mig till Oculus Quest 2 och behöver inte Oculus GO längre och vill därför sälja den till någon som kan ha lika roligt med den som jag hade. Jul närmar sig snart och det kan vara den perfekta presenten att ge till någon som vill komma in i VR världen.

Från vad jag kan se så är den nya i perfekt skick (jag tror faktisk att dom bara satt en Refurbished klisterlapp på kartongen och skickade mig ett nytt istället), och allt fungerar utan problem. Garantin på denna Refurbished Oculus GO headset och kontrollen gäller fram till December 2021 enlig Oculus själva!

Allt är packat i sina original kartonger som dom kom med, öppnades bara för att ta bilder.

Hör av er om ni har några frågor!

Betalning med Swish!

Kan antingen plockas upp eller skickas med fraktkostnad som köparen står för!

Börjar budgivningen med 100kr!

Annonsen finns även på Tradera om ni vill ha lite fler bilder!

(https://www.tradera.com/item/3018/431464601/oculus-go)

