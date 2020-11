Val av monitorupplösning kontra uppdateringsfrekvens - min hjärna är en snurrig snigel

Det här är egentligen inte en tråd för att hitta rätt modell av monitor, den biten har jag svart bälte i, utan att bolla tankar om just upplösning och uppdateringsfrekvens för mitt behov och min budget.

Har i dagsläget med en 1920x1200 Dell U2412M som har hängt med i nästan tio år. Jag är egentligen inte missnöjd med denna, jag gillar 16:10-formatet och det enda som stör är de skavanker den fått över åren; lite oförsiktighet med en svängbar skrivbordslampa har lämnat två lagom störande hack i yttersta plastfilmen som syns påtagligt vid exempelvis mörka bilder.

Därtill ett GTX 1060 6GB, som jag avser byta ut mot någonting i klass med RTX 3060/Radeon 6600 under nästa år, beroende på prisutveckling och prestanda per peng etc.

Jag har säkerligen spenderat tjugo timmar över de senaste veckorna med att älta vad jag skall byta till, och nästan bestämt mig flera gånger bara för att känna hur min hjärna halkat lite mer snett och jag är tillbaka i obeslutsamhet.

Hursom, jag är en mysig allätare och spenderar antagligen mest tid med skrivbordssysslor: dumsurfar, skriver en del, periodar på youtube, förlorar mig i timslånga wikipediaeskapader etc. Därefter kommer spelande där jag spelar sådant som aRPG, rollspel, pussel - aldrig någonsin shooters (förutom lite Borderlands ibland) eller andra typer av jobbigt snabba spel

Sällan till aldrig senaste AAA-titlarna utan ofta spel som kanske släpptes för något eller två eller fem år sedan, när det inte hugger lika mycket i plånboken att köpa dem.

Utöver det används monitorn för film/serietittande, och det är väl här jag prioriterar högst - hellre bra bild än snabb bild kanske man kan sammanfatta det som.

Jag velar egentligen mellan en ~27" 4k-skärm @60Hz vilket är vad min budget (4-5k) räcker till, eller att lägga mindre pengar på en ~24" 1080p-skärm med bra bild och högre uppdateringsfrekvens. 1440p-skärmar går bort om jag skall prioritera film- och serietittande, då luddigheten som uppstår vid skalning av 1080p-material är ett saftigt minus för mig (jag har kört lite blindtester med att köra uppskalat 720p-material på min befintliga monitor för att säkerställa att jag inte bara inbillar mig att det är ett problem, utan att jag faktiskt är känslig för det), men är naturligtvis bäst ur spelhänseende.

En 4k-skärm är rimligen det bättre valet för mediakonsumtion, och jag inbillar mig att (har iofs kikat på en hel del exempelbilder) spel uppskalade från 1080p till 4k fungerar hyffsat i de fall (de flesta) där mitt grafikkort inte orkar driva runt spelen i 4k. Dock kvarstår ju att allt jag skulle kolla på i film- och serieväg inte är i 4k utan en hel del i 1080p, men den skalningen bör inte vara så illa även utan pixelmappning.

En 1080p-skärm då känns lite som ett nerköp eftersom jag tappar 120 pixlar i höjd. Samtidigt undviker jag helt problematiken med skalning och får utan problem en vettig monitor med åtminstone 144 bildrutor per sekund i uppdateringsfrekvens för 2.5k, och kan lägga resterande pengar på framtida grafikkort eller en 4k/144Hz-monitor.

Samtidigt har jag ingen som helst erfarenhet av en monitor med en uppdateringsfrekvens kring sisådär 144Hz, och jag kanske skulle tycka att det är det bästa som hänt sedan skivat bröd om jag bara upplever det. Å andra sidan... dra igång lite RDR2 i 4k (när jag köpt spelet och ett nytt grafikkort) kanske känns än bättre...

Därtill är jag inte purung längre så det är inte stridspilotklass på synen numer, så jag kanske helt överskattar nyttan med 4k. Jävla snigelhjärna, nu halkade den snett igen!

Hade jag haft möjlighet att ha en TV också hade det naturligtvis löst hela problematiken, men det alternativet är inte tillgängligt i dagsläget.

Jag har just nu en LG 27UL650 (27" 4k 60Hz) som stått på mitt golv och väntat i snart två veckor, ej öppnad eftersom jag är dumsnäll och helst skickar tillbaka den obruten om jag skall ångra det köpet. Kanske jag borde besöka någon butik imorgon och glutta på de snabbare panelerna.

Tack för att du läste min osammanhängande novell. Har du någon tanke som kanske kan hjälpa mig räta ut hjärnan får du gärna kommentera, i annat fall hoppas jag du lärde dig något skojigt ord, jag brukar vara bra på sådana