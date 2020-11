Datorförsäljare monterar fel komponenter och vägrar svara

Hej!

Jag var på jakt efter en dator och hittade ett företag online som erbjöd färdigbyggda datorer. De hade ett gäng olika varianter att välja på och man kunde dessutom byta ut komponenter som man ville då alla datorer byggdes efter lagd beställning. Företaget har även en fysisk butik i Stockholm och verkade seriösa.

Jag valde en dator som enligt deras hemsida skulle innehålla bla följande:

Intel core i5 9600k

Nvidia RTX 2070 super 8gb

Corsair 16gb 3000mhz

Jag beställde datorn i slutet av Februari i år och efter ett par månader började den strula och ville inte starta utan bootade om och om hela tiden. Jag mailade dom om detta i början av Juli. Jag fick ett svar med tips och svarade kort därpå att felet fortfarande var aktivt. Då slutade dom att svara. Jag skickade 2 mail till under Juli utan svar. I början av Augusti ringde jag företaget som jag delbetalar datorn via och förklarade att jag inte får svar på mina mail. Dom frös fakturan och kontaktade datorföretaget som då svarade på mitt mail omgående. I samråd med dom plockade jag ut ett ramminne, datorn startade fortfarande inte. Jag satte i det och plockade ut det andra och datorn startade. Dom bad mig då använda datorn ett par dagar för att se om den fungerade och om så var fallet skulle dom skicka ett nytt minne till mig.

Jag upptäckte i detta läge att det satt ramminnen av märket G.skill monterat. Jag mailade dom på nytt och sa att det skulle vara corsair. Dom säger då att bara för deras hemsida i dagsläget marknadsför corsair på just det datorpaket jag köpte så behövde det inte vara så att det var corsair som marknadsfördes vid mitt köptillfälle. Som tur var hade jag tagit en skärmdump på telefonen i samma veva som jag köpte datorn för jag skulle visa en kompis vilken spec datorn hade. Datum finns med på denna skärmdump. Jag påpekade detta för företaget och dom ber mig bifoga skärmdumpen vilket jag gör. Dom säger att dom skickar ärendet till sina tekniker och ber mig använda ett ramminne istället. Detta är i mitten av Augusti.

Jag kontaktar dom den 10/10 och ber dom skicka de corsairminnen som jag betalade för när jag köpte datorn. Får inget svar. Skickar samma mail igen den 16/10 och får inget svar. Skickar det en tredje gång den 20/10 och får svar den 22/10 att ärendet ligger hos deras tekniker och att dom får flera hundra mail extra varje dag pga nya produktlanseringar men att dom återkommer så fort dom fått besked av sina tekniker. Det har nu gått över en månad sedan jag fick det svaret och dom har fortfarande inte hört av sig.

Överlag har jag fått svar på typ vart 5e mail jag skickat till dom. Jag har nu suttit med 8gb ram sedan Augusti, dessutom ett billigare minne än vad jag betalt för. Jag tycker nu att det börjar bli riktigt irriterande. Det är enligt mig under all kritik och jag har aldrig tidigare varit med om en sämre kundservice. Jag är trött på att vänta nu och vänder mig därför hit för att be om tips på vad jag kan göra?

Jag borde ha rätten på min sida att kräva de minnen jag betalt för men hur gör jag nu i detta läge när dom förhalar och förhalar och inget händer? Jag är så trött på det nu så jag vill bara skicka tillbaka datorn och köpa en likadan fast av er seriösare återförsäljare.