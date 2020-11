Bästa sätt att ansluta två externa skärmar?

Jag funderar på att uppgradera hemmakontoret lite så här i hemarbetandets tidevarv.

Jag har för avsikt att köpa två skärmar och kunna koppla in både min jobbdator och min privata dator mot dessa två skärmar.

Men jag tycker det är rena djungeln vad gäller portar, tekniker och hur olika format är kompatibla med varandra o.s.v....

Det jag vill göra är följande:

- Att från både den privata datorn och jobbdatorn kunna visa innehållet på två externa skärmar.

D.v.s. skärmarna måste ha två olika ingångar så jag där kan växla mellan vad jag vill se på respektive skärm.

- Jag vill att båda skärmarna hela tiden ska visa innehållet i en upplösning om 1920 x 1080

Går det att få ut en högre upplösning så är det en bonus men det måste vara samma upplösning som visas på båda skärmarna.

- För jobbdatorn vill jag helst bara använda portarna på dockningsstationen, men funkar inte det så kan självklart portarna på själva datorn också användas.

- Vad gäller dockningsstationen så har jag möjlighet att byta ut den till en version med två displayportar (stora)

Privat dator:

USB-C => Används i dagsläget för att koppla in nätverkssladd via adapter

HDMI => Används i dagsläget för att koppla in en extern skärm

USB x 2 => Används i dag för att kopla in mottagare för trådlöst tangentbord respektive trådlös mus.

Jobbdator (docka)

USB x många

VGA

DVI

Displayport (stor)

Jobbdator (datorn)

HDMI

Thunderbolt v.3

USB x många

Fråga 1: För den privata datorn, Går det att ansluta till två externa skärmar och vad är i så fall det bästa sättet att ansluta?

Fråga 2: Kan jag till den privata datorn på något sätt använda en extern "dockningsstation" som gör det lättare att ansluta till två skärmar?

Fråga 3: Bästa sättet att ansluta från jobbdatorn till två externa skärmar (helst via dockningsstationen alltså)?

Krävs det adaptrar mellan olika gränssnitt så är det inget problem så länge upplösningskravet på 1920 x 1080 kan hållas.

Skärmen som jag är lite sugen på att köpa (gånger två) är den här:

https://www.webhallen.com/se/product/324963-AOC-G2490VXA-23-8-FHD-144Hz-1ms-HDMI-DP-FreeSync-VESA

Den har HDMI och Displayport som gränssnitt. Skulle det fungera med mina tankar och med mina två datorer...?

Mycket tacksam för all input i ärendet!