Moderkort Moria 3 , uppgraderingsmöjligheter till extra SSD-hårddisk?

Hej!

Det är så att jag har tänkt köpa denna dator.

https://www.elgiganten.se/product/datorer-tillbehor/stationar...

Mitt ”problem” är bara att jag inte kommer överleva på 512 gig ssd. Och när jag läser på om Moria 3 moderkortet så blir jag inte klok på över hur mina uppgraderingssituation ser ut vid hårddiskar. https://support.hp.com/hr-en/document/c06126174

Taget från sidan.

”Expansion slots:

One PCIe x16 socket (for discrete graphic card)

One M.2 socket 1, key A

One M.2 socket 3, key M for SSD (PCIe x4) “

Jag fattar liksom inte om jag kan få in en extra m2 SSD-hårddisk eller ej?

Jag kan det här för dåligt som sagt och vänder mig nu till er som kan! 😊

Allt gott!