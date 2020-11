Brickat BIOS? Hjälp!

Skrivet av Unknowncow: Hej, Hoppas någon här är mer kunnig än mig, är rädd att jag har brickat mitt MOBO, men räddningen kanske finns där ute! CPU: i5-8600k

MOBO: Gigabyte Z170N Wifi

RAM: Ballistix 16GB

GPU: MSI 1070 Ti

PSU: Corsair 600W SFX

SSD: Crucial 500GB

SSD M2: Samsung 970 EVO Plus 1 TB Hela historien:

Köpte mig en M.2 SSD som jag skulle använda mig av för att snabba upp datorn tänkte jag i väntan på att man får tag på en ny Ryzen.

Krånglade mig fram till en installation av Win 10 på den nya SSDn efter många om och men. Problemet var att Win inte ville boota från den nya SSDn, uppgraderade då BIOS till senaste versionen, allting frid och fröjd men fortfarande ingen boot fron SSDn. Gick in i BIOS och lekte med safe boot enligt någon slumpmässig tråd på nätet, men ångrade mig och gick ur, råkade spara.

Nu sitter jag en med burk som bara visar svart skärm och kommer inte åt BIOS.

Har provat att reseta CMOS med jumper utan resultat. Även krånglat bort batteriet, utan resultat. Finns det någon därute som har någon idé vad jag kan göra? Gå till inlägget

Du skrev Batteri. Kolla klockan i bios efter står den fel så funkar inte datorn som den ska. Ha internet inkopplad.

Men att du inte kommer in alls i bios efter du gjort vad du skrev. Har du en vanlig reset knapp moderkort har ?.

Sen det där med batteri. Hoppas du drog ut nätdelen innan. Den ska vara av i några minuter. Men moderna moderkort behövs inte detta.

https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_ga-z1...

Always turn off your computer and unplug the power cord from the power outlet before clearing the CMOS values.

• After system restart, go to BIOS Setup to load factory defaults (select Load Optimized Defaults) or manually

configure the BIOS settings (refer to Chapter 2, "BIOS Setup," for BIOS configurations)