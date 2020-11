https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/ROG_CROSSHAIR...

"Version 4001 Betaversion

2020/11/24 15.23 MBytes

ROG CROSSHAIR VII HERO BIOS 4001

1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.8.0 for new CPU support

2. It’s highly recommended not to update this beta BIOS when using AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™ 3000 Series/ 2000 Series/ 1000 Series/ A-Series Desktop Processors.

3. This beta BIOS can only be reversed by BIOS Flashback."

