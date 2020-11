Skrivet av Joelgbg: bara slå på xmp i bios, är väldigt enkelt 🙂👍 Gå till inlägget

Shysst, tack för hälpen! En till fråga bara hehe, läggde in allt på pcpartpicker och den varnar om "The ASRock B550 Phantom Gaming 4 ATX AM4 Motherboard has an additional 4-pin ATX power connector but the Fractal Design Integra M 450 W 80+ Bronze Certified Semi-modular ATX Power Supply does not. This connector is used to supply additional 12V current to the motherboard. While the system will likely still run without it, higher current demands such as extreme overclocking or large video card current draws may require it." Borde jag vara orolig?