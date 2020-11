Coil whine från datormus?

Hej!

Hoppas det här är rätt ställe att posta detta.

Har en ny dator och uptäckte nyss att när man rör omkring musen så ger vad jag tror är moderkortet (det kommer nånstans runt därifrån) ifrån sig ett coil whine ljud.

Detta ljud uppkommer inte i bios så vitt jag kan höra.

Hörs inte i hörlurar utan bara från själva komponenterna.

Ljud uppstår trots att skärm är urkopplad.

Ljudet kommer inte heller från själva musen utan från datorn. Har testat med 2 olika möss (en logitech G403 & steelseries rival optical mouse).

Min dator består av följande komponenter:

Moderkort: Asus B550 F-Gaming

CPU: Ryzen 5800x

GPU: MSI RTX 3070 Gaming X trio

PSU: Corsair RM750X 750W v2

M.2 SDD: Kingston A2000 1tb

Har googlat lite men inte hittat nån lösning som hjälpt samt att många resultat är åratal gamla. Så ja, jag vet i tusan vad det skulle kunna vara. Help me sweclockers, you're my only hope.