Frågor angående Windows 10 "fresh start"

Jag vill ominstallera windows och lägga detta på en ny m2 disk jag har införskaffat. Jag vill köra en helt ren installation, obrydd om att spara något.

Kan man via denna fresh start-metod (https://www.techadvisor.co.uk/how-to/windows/how-reinstall-wi...) välja vilken disk det ska installeras på? Samt som jag har förstått det, behöver jag inte skriva in min nyckel utan endast logga in i mitt microsoft-konto dit jag har knutit nyckeln?

Behöver jag ändra något i boot load i BIOS eller bara köra fresh-start grejen?

Tack på förhand!