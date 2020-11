M.2- eller SATA-SSD för moderkort MSI Z370 SLI PLUS

@Raza

Hvordan vil du få plass med 3TB material fra din HDD på et WD Blue SN550 M.2 2280 500GB? Du vil jo trenge minst 6 stykk av denne for å få samme mengde plass (6 x 500 GB = 3 000 GB eller 3 TB).

Når jeg sjekker på prisjakt.nu, så virker det følge trenden med ca 600 kr for 500 GB, ca 1000 Kr for 1 TB og 2000 kr for 2TB og siden et hopp for i pris for 4TB (kan ikke se noen 3 TB listet i prisjakt.nu) der priset starter fra ca 4 400 kr fra CDon og ComputerSalg (dansk firma der selger mot Sverige). Nå er det meste lagt fokus på gjennomsnitt forbrukeren, så disse kjøpere kjøper neppe så mange SDD(eller M2) både på grunn av fysiske begrensninger på moderkort (de fleste vil ha flere ledige SATA porten enn M2) og den stigende prislapp. Derfor finnes det ikke så mange SSD eller M2 på over 2 TB som det finnes 500 GB eller 250 GB.

Husk nå at mekaniske disker kan lagre material uten å trenge jevnlig å oppdatere sine kretser slik SSD og M2 (begge er basert på flash teknologi) trenger, så ikke lagre familie bilder eller noe annet viktig for å siden ikke bruke lagring mediet over en lengre tid. Det er derfor mekaniske disker fortsatt dominerer som medium ettersom ved større mengder lagringsplass fungerer de bedre (men tar lengre tid å få "finne" materialet jevnført med de andre alternativ i form av flash basert lagring).

Et annet alternativ er å bruke RAID til å korte lestiden for mekaniske disker, men det krever at du leser på om hva dette er og hvordan dette også kan gi risker ettersom RAID var en teknologi som fikk mye oppmerksomhet innen SSD kom og erstattet med bedre leshastighet og mindre risk ettersom RAID bygger på at en fordeler informasjon over flere fysiske disker.