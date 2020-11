Rekommenderar att partitionera C:\ till minst 70GB och optimalt 100-120GB (beroende på hur mycket program du installerar på C:\)

Sedan lägger du spel och allt annat på D:\ E:\ etc...

På så vis kan du installera om windows utan att påverka installerade spel, filmer, dokument etc.

Spel program och OS bör finnas på den snabbaste disken. Det gör tyvärr dock väldigt liten skillnad i praktiken, men optimal konfiguration är det.