Lösa WiFi problem hemma?

Skrivet av ottomanslap: Hej! Jag har en lägenhet på 86 kvm, som är i princip rektangulär med rätt stora rum (3a). Jag har comhem som leverantör och 1200/100 mbit/s uppkoppling med deras senaste router/modem. Jag har problem med WiFi i rummen längst bort i lägenheten. Hur löser jag detta smidigast? Vill även tillägga att ena rummet längst bort har en dragen nätverkskabel under golvet från modemet i vardagsrummet. Men den kabeln använder jag idag till min stationära dator. Jag skulle föredra en kabellös lösning om det är möjligt? Inte superviktigt att jag får 500 mbits trådlöst utan får jag 50-100 mbits wifi med helt ok svarstid så är jag nöjd eftersom jag främst använder TVn för netflix osv. Alternativ 1: Accesspunkt utan ethernet kabel inkopplat mitten av lägenheten som för vidare WiFi, är det möjligt? Alternativ 2: Router i det rummet där jag har kabel dragen till min stationära, detta kanske leder dock till att vardagsrummet istället får dålig WiFi nu eftersom modemets wifi från Comhem inte används vid denna lösning? Alternativ 3 (Som jag helst undviker): Dra en nätverkskabel till en accesspunkt mitten av lägenheten? Kanske finns fler alternativ? Behöver hjälp så fort som möjligt gärna, tänkte handla in grejerna idag. Gå till inlägget

1 an är per definition inte möjligt. en AP förbinder radio med kabel.

3 an är rätt sätt om du tvunget måste använda wifi sista biten (kabel är alltid bäst)

Om du absolut tvunget måste ha en wifibaserad lösning är mesh det minst dåliga och repeater är nått du ska sky som Corona.