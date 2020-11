Två datorer hemma. Ena når alla webbsidor, den andra inte.

Hemma har jag två datorer, både kopplad direkt till en router med cat5e kabel. Ungefär lika långa, inga skador eller liknande på kablarna.

Från routern går internetkabel in till väggen och jag har Telenor som ISP.

Min main dator, som jag spelar på, kan jag surfa in på alla webbsidor jag kan komma på utan problem. Kör VPN ibland för vissa blockerade sidor etc. Funkar felfritt.

Men den andra datorn, som jag nyligen fick igång efter lite strul:

CPU åker snabbt upp till 100 grader datorn stängts av kort därefter

Kommer inte åt vissa sidor. Även med VPN igång. Det står:

This site can’t be reached

refused to connect.

Try:

Checking the connection

Checking the proxy and the firewall

ERR_CONNECTION_REFUSED

Den har Windows 10 och plex installerat, samt NordVPN.

Det som skiljer dom åt är att min plex burk inte har skärm, tangentbord eller mus inkopplad. Jag kör Windows 10 fjärranslutning till den ifall jag vill ändra något. Har ändrat i bios så att den funkar med Wake on Lan. Gjort så att den loggar in automatiskt utan lösenord. Delat två mappar till hemmanätverket från den.

Annars har den en helt ny installation av Windows 10. Är själv ingen superuser, så vet inte om ovanstående påverkat nätverksinställningarna så mycket så att den får för sig att vägra koppla upp sig till vissa sidor.

Som sagt, för mig sjukt förvirrande, jag kommer åt alla webbsidor på min andra dator, även min telefon utan problem. Med eller utan VPN.