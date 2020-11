Känns som ett otroligt begränsat utbud. Bör finnas mer? Ta alltid utan bindningstid och köp router själv.

Ofta brukar operatörer köra kampanjer med t ex halva priset i 3-6 månader. Jag brukar byta operatör då och då och har sparat in routerns kostnad med råge den vägen. Plus att operatörernas egna routrar överlag är rätt kassa.