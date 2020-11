Dator startar om sig slumpmässigt utan BSOD

Skrivet av Thomas: Loggas något i Windows när det händer (eller efter att den bootat igen)? Det låter visserligen osannolikt, men det är värt att kolla.

Win+R -> eventvwr.exe, kolla under Windows Logs > System samt Application. Gå till inlägget

Hittar en hel del loggar. Har dock ingen koll på vad som är betydelsefullt.

Några jag reagerade på:

"A fatal hardware error has occured. "

Reported by component: Processor Core

Error source: Machine CHeck Exception

Error type: Bus/Interconnect error

Processor APIC ID: 6

Sen ett gäng: "The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding etc etc...."