Hur koppla in mellan fiberdosan och routern?

Skrivet av Zoidberg: Det verkar som bästa lösningen är att flytta befintlig router så den sitter nära fiberdosan och skaffa switch och sätta där routern står idag, och skaffa en accesspunkt. Har någon förslag på en accesspunkt som jag kan koppla till den switchen?

Jag har dålig koll påvar man skall välja då det gäller accesspunkter. Den ska ju hantera en massa telefoner och paddor och chromecast. Typ 4-5 st Gå till inlägget

Eftersom en skrivare inte kräver mycket bandbredd så kör den på en WiFi-brygga. Köp en 300 kr WiFi-förlängare, logga in och ställ om till media bridge/brygga, logga in på ditt WiFi och koppla in en nätverkskabel och du är klar.

Finns ingen anledning att spendera flera tusen på det här.