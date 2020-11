Väntade in Ryzen 5000 och Radon 6000, men...

Tjenamors alla glada Sweclockers.

I lop med att min gamla maskin slängde in handduken, GPUn gav upp i juni, och jag känner att min gamla Intel quad core är gammal nog och det är dags att uppgradera. I mitt sökandes på nya hårdvara stod det klart ganska snabbt att AMD släpper nya processorer och grafikkort så bestämde mig för att vänta inte dessa, sagt och gjort. Har nu bollat med mig själv ett tag men kommer inte längre så jag hade hoppats kunna bolla mer er som kan mer om detta, för och emot, nackdelar och fördelar, vända på det in och ut, innan jag köper något. Har heller inte något behov att av köpa nytt just nu så om det tar lite tid gör inget för min del.

Ryzen 5000: Verkar vara en riktigt bra processor men tycker den ligger lite högt i pris och tillgängligheten är allt annat en god så detta kanske är självavgörande men ändå. Anser att jag är en ganska så vardaglig användare, surfar, streamar och spelar spel, inte de absolut senaste spelen och kommer troligen inte att ha tid att spela så mycket alls de kommande året ändå. Min fundering blir då, försöka få tag i en 5600x/5800x eller spara lite och gå för 3700x/3800x? Eller ska man rent av gå för inte Intel om pris/prestanda är bättre?

Radeon 6000: Det är nu det lilla luriga börjar (som jag ser det). Radeon 6800(xt) verkar helt klart vara bra kort även om det ser ut att ligga lite under RTX3080, en mer vid ray tracing aktiverat, ray tracing är för övrigt något helt nytt för mig och jag funderar ärligt om det är något som ens är av intresse. Sen faller sig priset något högt för att inte tala om tillgängligheten som är lika med -10 och kommer nog vara så ett bra tag till. Då jag är van vid 2 skärmar och den ena gjord sitt i februari och jag funderar på att köpa en Samsung Odyssey G9 men vill att ett grafikkort ska klara skärmen. NU menar jag inte att jag ska kunna köra på max inställningar i 240 hz (fps?) i alla tillfällen. Tycker att den verkar väldigt smidig då man kan köra den som två skärmar vilket är det jag vill. Alternativt har jag kollar på att spara mina pengar och köpa en Radeon 5700xt då jag troligen inte kommer att använda en 6800(xt) fullt ut men hur väl klarar en 5700xt av en G9:a?

Ett annat alternativ jag kom på nu är helt enkelt att köpa ett billigt grafikkort för några hundringar och köra vidare med den hårdvaran för det är inte något fel på resten.