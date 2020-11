Installerade ny M.2 SSD, gamla SSDn försvann från Boot

Testade att byta SATA portar för gamla SSDn men det hjälpte inte.

Dock så hittade jag detta i manualen:

AMD® B450 Chipset:

- 4 x SATA 6Gb/s ports

* Support SoreMI and NVMe RAID

** When the M.2_1 Socket 3 is operating in SATA or PCIE mode, SATA6G_5/6

ports will be disabled.

*** When the M.2_2 is occupied by M.2 device, PCIe x16_1 will run at x8 mode.

Betyder det då att man ej kan ha SATA SSD och M2 SSD samtidigt?

Det står att jag ska ha en annan M2 socket, men hittar den inte.