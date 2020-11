Gopro hero 5 black + 64gb sdkort

Nu va jag tbx med mitt nylle!

Med en ny.. Eller ja gammal sak att sälja.

Gopro hero 5 black som rubriken säger/blir uppläst what so ever.

Den fungerar fint.

Har yttre skavanker runt linsen men inte på linsen kolla bilden sja!

Bankar in ett 64gb SD kort för 4k filmning! (de ni!!)

Kommer inte gå in på specifikationer för orkar ej de ikv efter en tuff jobbe vecka och tuff helg utan sömn (typ).

Hade tänkt mig i runda slängt 1200kr exl frakt om detta är för dyrt osv eller ni refererar till andra annonser så köp ni de så blir vi bägge glada ju fyfan va bra va! Win-win!

Har referenser från marknaden! Positiva! Nä inte covid19.. Asså positiva marknadsreferenser!!

Jag är frisk och ren, vacker med har mamma sagt!

Aja släng frågor i pm! Så vidarebefordrar jag de till mig själv.

Hade de glassigt!

Btw.. De har kommit lappmögel i skåne idag.. Usch!

