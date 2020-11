"Akut" fråga: Finns bättre skärm än LG 27GL83A för priset?

Velar in i det sista om jag ska köpa en skärm under black friday. Finns det en bättre skärm för gaming (grim dawn, diablo 3, baldurs gate 3, cyberpunk) under 5000 kronor?

https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingskarm/lg-27gl83a-b/1...

Har mer eller mindre bestämt mig för 27", även om jag gärna provar UW, men jag har fått för mig att jag får bättre skärm för pengarna om jag kör 27" IPS, rätta mig gärna om jag har fel

edit: Skärmen kommer drivas av ett AMD 5600X och första bästa 3080 jag får tag på