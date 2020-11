Jag vill flika in att Gamer Nexus rekommenderar ej att pumpen sitter högst monterat för ett AIO eftersom AIO kan innehålla upp till 10% luft och luften samlas i den högsta punkten i systemet. Om pumpen är högst så finns det risk för dålig prestanda/ oljud/ tillförlitlighet. Jag tolkar det som att kylare bör monteras i taket alternativt i fronten med slangarna nedåt.

Stop Doing It Wrong: How to Kill Your CPU Cooler (AIO Mounting Orientation): https://www.youtube.com/watch?v=BbGomv195sk