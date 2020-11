Plötsligt black screen på båda skärmarna

Hejsan!

Jag vet inte om detta är rätt område att skriva detta i, men jag fick ett litet problem med min dator ikväll.

Jag satt och kollade igenom lite heroes talents i menyn av spelet Heroes of the Storm, och hade 2st twitchstreams uppe på andra skärmen under tiden.

Medans jag sitter och läser lite på talentsen i heroes of the storm så märker jag att jag får massivt framedrop på båda skärmarna, min sambo kan inte höra mig i discord, och sen slocknar båda mina skärmar samtidigt.

Allting kommer tillbaka efter kanske 5-10 sekunders väntan, och allt verkar normalt igen.

Det jag undrar över är vad som skulle kunna orsakat en sådan störning på datorn. Funderar på om det kan vara något med nätaggregatet att det är något strömförsörjningsproblem. Jag har aldrig haft några sånna här fel inträffa tidigare på datorn, kan vara värt att tillägga.

Tack på förhand!

/Blurry