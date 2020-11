EVGA Step up ?

Tjena

Vill dubbelkolla om jag förståt allt rätt

Blev ett 3070 ultra ftw Evga från inet

Kommer idag. Blev bråttom då lilltjejens grafikkort gav upp så hon fick ta mitt 1080

Detta kan alltså bytas mot ett 3080 eller 6900 via deras step up program ? man betalar mellanskillnaden skickar in sitt gamla kort och allt är bra ? låter lite för bra för att va sant eller missar jag något ?

Jag kan sitta i kö och ha ett kort