Ny Tv för Xbox spelande

Dom är väldigt lika. Se exempelvis: https://www.displaydb.com/compare/samsung-qe55q70t/samsung-qe...

Q70T är ju något av en budgetmodell inom QLED och Q77T är som sagt ungefär samma. Båda är kantbelysta och har alltså inte FALD, men helt ok svärta ändå då det är VA-paneler och QLED. Båda har rätt dåliga betraktningsvinklar. Vad jag kan se stöder de samma uppdateringsfrekvenser och så.

I övrigt kan det finnas andra apparater som är bättre på erbjudande just nu idag, men det har jag inte koll på. OLED är ju i allmänhet bättre men de kostar mer, samma med QLED-modeller högre upp i Samsungs utbud. Är du främst ute efter storlek så har ju exempelvis Netonnet Philips "The One" i 70 tum för knappt 9000 och det är ju en helt ok TV vad jag förstår, men du får ju inte VRR och så förstås, så för att spela på går den nog bort.

Jag tror ändå att du har hittat de modeller som ger dig de funktioner du vill ha inom din budget och eftersom de är så lika och kostar samma så är ju 65 tum mycket trevligare än 55.