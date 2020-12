Stödjer denna TV HDR för spel?

Liksom många andra tog jag steget och köpte en ny TV nu under "Black week" då jag även sitter och väntar på att PS5orna ska bli tillgängliga. Det blev en 58PUS8505 "The One" och jag är i det stora hela väldigt nöjd med mitt köp.

MEN...jag har stött på ett problem när det kommer till att spela spel på min PS4a. Min förhoppning var så klart att äntligen få uppleva HDR i all dess skönhet men jag börjar nu misstänka att TVn jag köpt inte stödjer det "på riktigt". När jag aktiverar det in-game så blir bilden istället något mindre färggrann och det svarta blir något ljusare/gråare. "Washed out" som man kanske säger på engelska. Att avaktivera det ger mycket bättre resultat. Jag har testat alla möjliga inställningar på både TVn och mitt PS4 men ingen förändring. Har så klart även googlat runt för olika lösningar men hittar inget bra svar.

Här finns detaljerade specifikationer: https://www.flatpanelshd.com/philips_pus8505_2020.php

Jag har inte mycket kunskap alls när det kommer till TV-apparater och vad som krävs för vissa funktioner så jag frågar nu om du/ni ser något som skulle indikera att TVn inte är anpassad för HDR i spel? Eller kan lösningen vara något så simpelt att jag behöver en ny HDMI sladd? De jag har är ganska gamla och den jag fick med PS4an kan ha försvunnit under någon flytt eller något.

All hjälp uppskattas!