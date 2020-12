Xbox one s all digital problem

Skrivet av Jonkelkonkel: Hej!

NY här, spel fantast och noob på Xbox.

Om jag råkat skriva i fel forum så ber jag om ursäkt och admin får mer gärna flytta inlägget till rätt plats Mitt problem är, att min xbox one s all digital laggar plötsligt. Menyn laggar, spel laggar.

Jag har rensat lokalt, återställt och donat så mycket jag kunnat. Men inget hjälper. Kan inte spela några spel pga detta, det bara fryser efter 2 min.

Jag kan som sagt inte ens gå in i min meny utan att det laggar.

Behöver hjälp så fort det bara går Tacksam för er hjälp!

Jag kan tyvärr inte hjälpa dig vad som är fel men har både en Xbox one X och en Xbox one s All digital och min All digital uppför sig inte så. testade den här nyss bara för att se om kanske nån uppgradering gjort den så.

Men inga problem här så är nog din Konsol som det är nåt strul med om inte andra här har samma och märker samma fel som dig..