Jag har ett gtx 1060 som hade problem med missljud från den ena fläkten. Då alternativet verkade vara att köpa nya fläktar så klippte jag av sladden till den fläkten som hade missljud. Problemet ny är att den kvarvarande fläkten går på full speed hela tiden från det att datorn kommer in i Windows, dock inte under uppstart och i bios. Det går inte att styra fläktkurvan i MSI Afterburner heller, fläkten fortsätter gå i full hastighet vad jag än ställer in, detta också oavsett temperaturer och kortet går inte alls särskillt varmt eftersom jag har det på en testbänk och att fläkten ju snurrar som bara den.

Vad kan ha hänt? Och kan jag fixa detta på nåt sätt? Kan det antas lösas om jag köper nya fläktar?