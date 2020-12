MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO

Skrivet av voorkis: https://www.inet.se/produkt/5411918/msi-geforce-rtx-3060-ti-8... står att dem har 45 i lager om du inte vill ge pengarna till en scalper:) Gå till inlägget

Kanongrymt tips!!! Kortet är beställd. May the Force be with you @voorkis!

Lycka till med budgivningen.