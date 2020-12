DJI pocket 2 - Underligt SD korts problem

Hej! Har köpt en DJI Pocket 2, Har ett väldigt konstigt problem, När jag filmat lite och vill föra över filerna kan man antingen ta ut sd kortet och sätta i en sdkorts adapter och dra ner filerna, Eller - Vilket jag helst vill, Är att bara koppla in en usb c kontakt rakt in på undersidan av pocket 2.

Nu när jag försöker koppla in sladden till min huvuddator, Med Pocket 2 igång trycker jag på Accept computer connection, Hittar SD kortet i windows, Och kan börja överföra filer, MEN. Om jag trycker delete på _Någon_ Av filerna så blir hela SD kortet korrupt, Varken pocket eller datorn hittar kortet utan det måste formateras om.

Detta kan undvikas genom att ta COPY på alla filer för då går det bra, Filerna förs över, men tar jag Move (vilket jag alltid brukar med alla kameror) Så kopierar den och sen tar den bort fil för fil, Men när första filen är kopierad och ska tas bort så blir sdkortet korrupt.

Sätter jag kortet i en SDcard adapter så kan jag ta bort filer hur som helst.

Har prövat 3 olika SD kort och samma sak händer, Jag har prövat min andra dator, Och där fungerar det som det ska, Jag kan ta bort filer osv utan att något blir korrupt, Vad kan vara fel på min huvuddator?

Tack för ev hjälp!