Skrivet av Lifooz: Hej, jag flippar, får psykos och kastar snart ut datorn genom fönstret.

Jag fattar inte vad det är för fel, jag spelar Dirt 2.0 med min vän online, varenda gång efter några tävlingar så stänger spelet ner sig och visar felmeddelandet: "Access violation at address 0xf250d490 in module 'dirtrally2.exe' + 0xdfd490.

dirtrally2.exe" Processorn toppar 73 grader, grafikkortet lägger sig kring 78-82 grader. Det jag testat hittills är: Sänkt klocken på processorn till 3.5GHz.

Justerat grafikinställningarna i spelet.

Lagt över spelet till SSDn.

Sänkt RAM-hastigheten.

Grafikkortet går i sin originalhastighet. Hittills har inte ett dugg hjälpt, alltid samma felmeddelande. Är det någon som vet vad det här felet försöker säga och varför det uppkommer? Tacksam för all hjälp. /Lifooz Gå till inlägget

Testa detta... kanske löser det ditt problem?

The game needs a large page file for some reason!!! I set my page file from 1GB to be "managed by my system" and it created a 2GB page file.

1. Right-click on the This PC icon on the desktop and select Properties. Go to Advanced system settings on the upper left side of the window.

2. Performance settings -> Advanced tab. Click on Change button and check Automatically manage paging file size for all drives. Click OK.

3. You must restart your PC after this!