Har bytt ut allt till det du beskrev, ett 3070 uppskattas att skickas den 15 Februari. Stämmer detta? Ska kolla in andra alternativ till skärm.

Ne det stämmer inte riktigt, det där är bara en uppskattning, Det står 15 februari för alla just nu oavsett vad de beställer för grafikkort även om det är 3080 osv, men det kommer hela tiden in nya leveranser då och då. Sätt up några beställningar och se vilket som kommer först. Det kommer nog i värsta fall dröja till början Januari för en 3070 skulle jag gissa.