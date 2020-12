Köpråd: Billjud

Skrivet av Jakjan: Bara så alla vet så har jag inte bil eller körkort, fyller 18 om ca 10 månader, men äre värt att köpa billjud ändå? Varför jag tänker att jag ska köpa det nu är för att det är black friday och det är riktigt bra priser på mycket. Har både kollat på helhetspaket då jag inte kan så mycket om billjud och vill inte köpa fel slutsteg eller fel stereo eller va fan som nu kan få fel. Vet inte heller om det är billigare att köpa allt för hand eller typ bygga en egen baslåda etc etc. Tänkte att det kanske inte är så smart o köpa nu för vafan ska man använda det till, det kommer bara sitta i garaget eller i huset och samla damm. Vet inte om detta kanske gör baslådorna eller högtalare sämre om man inte typ spelar dom aktivt, om dom nu bara sitter där idk. Men lite tips skulle vara gött om det är värt att köpa nu och i så fall vad för saker. Hört att GAS är budget fast om man ställer in slutsteget och stereo o annat så låter det bra. För det mesta av brls sortiment är bara typ GAS. Gå till inlägget

Kan ju vara bra att ha en bil så du inte köper saker som inte passar. säg att du köper ett kit system med 6.5 tum medan bilen du får om ett år enbart har 5.25 tum då är det ganska dumt.

Ta tiden all läsa på om ljud så du vet vad du vill ha och köper bra saker istället för att panik köpa nu under rean saker som du ändå inte kan använda sen.

Sen är det en bil vilket gör att du knappast kommer få extremt superfint ljud i en sådan såvida du inte gör ett riktigt bra jobb med att isolera den på rätt sätt.

Beroende på bil så kanske du tex inte kan sätta in en ny stereo om den som i nya bilar är integrerad i flera system.

en början: http://www.drkrupp.se/hifi/