MSI Cashback och Assassin's Creed Valhalla - Black Friday Nov-Dec 2020

Hej,

har nu fått mitt AC Valhalla gratis från MSI, aktiverat i Ubisoft Connect. Hade köpt ett moderkort, som även ska ge Cashback.

Startar en tråd om detta då säkert fler vill utnyttja dessa erbjudanden.

MSI har Cashback upp till 80€ på en massa Desktops, skärmar, moderkort, komponenter och stolar

Promotion period: Nov 2nd - Nov 30th or while stocks last.

Redemption period: Nov 16th - Dec 28th

https://se.msi.com/Promotion/black-friday-2020

Assassin's Creed Valhalla på köpet när du köper skärm, moderkort, AIO, PSU, chassi eller stol.

Promotion period: 2020/11/10 – 2020/12/31 or while stocks last.

Redemption period: 2020/11/10 – 2020/12/31

https://se.msi.com/Promotion/assassins-creed-valhalla

För att få AC Valhalla krävdes att man registerar moderkortet på MSI Member Center, fakturakopia, foto på moderkortet med serienr, fylla i serienr ett antal ggr samt svara på en massa (onödiga) frågor ex är du gift, intressen, vad för funktioner vill du ha på kommande moderkort mm. Så var beredd på en del meck som inte känns helt ok. Jag fick spelet efter några dagar. Här är instruktionerna.

Cashbacken var mycket enklare men foto på brädan och fakturakopia krävdes. Och bankonto med IBAN & SWIFT. Här är instruktionerna.