Fredagsfokus 8: Nästa konsolgeneration känns ganska lik den nuvarande

Hade samma känsla när PS4 kom. Konsolreleaser är grovt överskattade. Det brukar ju ta något år innan det finns riktigt bra spel. Har spelat lite Demon’s Souls och lite Spiderman. Gäsp kände jag typ. Man vill ju vara taggad men det var inget direkt nytt.

Däremot Astros Playroom, helt fantastiskt litet spel och visade verkligen vad PS5 kan bjuda på i framtiden.

Just nu kör jag Ghost of Tsushima för första gången. Det i 60 fps känns mer next-gen än de andra topptitlarna. Jag hoppas att även Last of Us 2 får samma behandling. Annars får jag sätta tänderna i God of War