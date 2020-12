Fick jag en begagnad Dualsense 5 av misstag?

Skrivet av Ravix: Förstår precis hur du menar, man vill ju att allt man köper ska komma "fresh-out-of-the-box" så att säga. Vet inte om detta företaget du handlade från nu kanske har nån liknande fyndhörna, som hos dom stora kedjorna? Oavsett ska det ju skylktas tydligt vad som gäller. Gå till inlägget

Precis, kontrollen kostar ändå 850kr och det är just den ”fresh out of the box” känslan jag såg fram emot att förgylla fredagskvällen med.