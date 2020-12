Behövs extra chassifläktar för Define 7 bygge med 3090?

Skrivet av Stygger: Tackar!

Jag funderar just på att sätta en 3:e fläkt i fronten. Antar att den inte behöver matchas med en extra fläkt som blåser ut ur chassit. Gå till inlägget

Tycker jag låter bra, 3 in och 1 ut ger ett litet övertryck i chassit så du kommer få in minimalt med damm, dammfiltren bromsar ju även luftflödet en hel del så alltid fler fläktar in än ut, speciellt på chassin med filter