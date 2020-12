Far Cry 6 Kod bytes mot Call Of Duty Black Ops: Cold War Kod

Jag har en Far Cry 6 Kod som jag önskar byta mot Call Of Duty Black Ops: Cold War Kod.

Min kod är ej aktiverad ännu och detsamma gäller för inbytande kod.

Jag kan hjälpa dig att aktivera promotion-koden med valfri user om du själv saknar möjlighet.

För Far Cry 6 gäller detta:

Erbjudandet gäller 20 oktober 2020 till 31 december 2020. Sista datum att nyttja koden är 30 januari 2021.

Installerad processorer för aktivering:

AMD Ryzen 9 3900XT

AMD Ryzen 7 3800XT

AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 9 5950X

Gör så här:

Logga in på AMDrewards.com.

Ange koden och verifiera din produkt genom AMDs Product Verification Tool.

Produkten måste vara installerad i datorn du använder.

Följ instruktionerna för att aktivera promotion koden.

Info efter aktivering:

"Congratulations on reserving Far Cry® 6 (Standard PC Edition)! We will update your account and notify you as soon as the content key is available.

Your key will be assigned as soon as it is available.

Release Date: 2021-02-18"

