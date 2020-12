Here is the deal.

Har en Asus Ryujin 360 som jag inte riktigt kommer överens med.

Fick den då min svåger ville ha en svart istället och jag i samma veva lyckades bricka en H115i Platinum.

Har nu installerat både Armory crate och AI Suite 3 på datorn.

Det jag har problem med, som troligen betraktas som I-landsproblem är att fläktarna på kylaren inte startar automatiskt, utan varje gång jag startar datorn så måste jag starta Armory crate manuellt för att fläktarna ska snurra alls, Pumpen går får jag hoppas, för nån indikation på det verkar inte heller finnas, vare sig i Armory crate eller AI Suite

Man kan ju fråga sig om vi lever i 2020 eller 1999?

Jag funderar på att när datorn är relativt nyformaterad göra om proceduren och ge f*n i allt vad Asus heter.

Nackdelen med det är att jag inte kan styra rgb och såna bitar, vilket kunde vara lite kul.

Andra alternativet är att lägga denna kylare åt sidan och köpa nåt annat, Men jag gillar den ju i övrigt...

Har varit inne och grävt lite i Bios men kan ej heller där se nånting som indikerar att den hittat och förstått att det är en vattenkylning som sitter i datorn...

Nån som har nåt tips att dela med sig av?