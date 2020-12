Från stationär gamingdator till gaminglaptop?

Skrivet av kallehamez: Hur passa starka är dagens laptops grafikkort?

Om jag läser att en Laptop har 2070Super te.x. har den då verkligen det eller är det någon 2070M nedbantad verision?

Det står inte att det är någon M eller nedbantad.. så antar att det är riktiga varan men man är ju kritisk mot säljare Ser att de lägger till extra värmerör osv men klarar dom verkligen kylningen? verkar som att 3070 ska in i laptops 2021, sugen på en sådan.

Lär ju kosta 20 000, men lägger gärna extrapengarna för att ha en fet resdator som håller 4-5 år.

Sen slår jag väl mig ner. Men bara prestandan finns så, och det inte är nedbantade 3070 osv. Gå till inlägget

13% långsammare i en laptop:

https://www.techspot.com/article/1849-desktop-vs-laptop-gamin...

"Despite using the exact same name on laptop and desktop, the RTX 2070 laptop variant is clocked lower. It has the same CUDA core count and same memory configuration, but the boost clock is 180 MHz lower. Straight away the desktop card is 13 percent faster in games that are shader limited, provided this clock behavior plays out in the real world."

Med en kylplatta kan man hjälpa till så att temperaturen hålls ner så inte laptopen throttlar ännu mer.