Laptop-paket med nya M1 Apple till pappa (budget 30k)

Skrivet av Levan: Har själv den musen och tycker den funkar riktigt bra till det mesta den har ju trots allt 3 knappar, och det räcker nog för gubben mer än väl. Dessutom är 30k budgeten och ligger redan 500:- över som behöver filas ned. En sådan skärm kanske vore bättre, absolut. Något tips? Tänker att 27" är rätt litet, ska man gå på 32" då eller? Tipsa gärna om någon som kan ladda över USB-C, alternativt om en skärm + hubb (om den jag länkade inte duger).

Jag själv kör en 4k 43" skärm och skulle inte vilja ha nått mindre, gick från 2x30" 2560x1600 som tillsammans var lite bredare men något lägre och känner att jag skulle vilja fylla ut lite mer på bredden men inte mer än 50" för då blir det för högt för min nacke om man inte ökar avståndet men då försvinner ju vitsen mad större skärm.

Har inte jättekoll på monitormarknaden just nu då jag troligen inte kommer att byta innan 8k runt 50 " finns för vettiga priser, men tv-ar blir ju mer o mer intressanta för monitor och tv växer ihop till samma pryl och de som säljs som tv verkar vara mer prisvärda än de som kalls monitor när man passerat 40" i storlek.

Ladda via monitorn är inget jag bryr mig om då jag alltid brukar ha minst en usb hub på skrivbordet för jag behöver portarna, hämtade en ny 11 portare på posten idag men hub eller docka är nått man behöver för vem vill hålla på leta portar bakom monitorn eller på en dator långt bort nånstans för saker man vill ha nära eller som ofta kopplas in och ur. Bärbara datorer har ju dessutom inte direkt vettiga mängder usbportar, hade de haft >10 hade det varit en sak men så är det inte.

Men satsa på en så stor skärm som går att få plats med man ångrar sig inte, det känns löjligt att ens titta på den gamla 22" skärm jag har som "verkstadsskärm" känns mer som en lagom mobilstorlek.