Kraftfull tystlåten media-dator/spel + skärm mm

Hej! säljer nu min PC då jag köpt mac, Den är i väldigt fint skick och välomhändertagen. Datorn är köpt på Inet 2018-10-11 för 17541 kr (kvitto finns) och skärmen är köpt på Webhallen vid samma tidpunkt (osäker på om jag har kvar kvitto). Har använts framförallt för media men fungerar fint som speldator också.

(PC specs): Asus Geforce GTX 1060 6GB

ASUS PRIME Z370-P

Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 2666Mhz CL16

Intel Core 8700K 3,7 GHZ 12 MB

Samsung 970 EVO 250 GB

Seagate BarraCuda 2TB

Seasonic FOCUS Plus 550W

be quiet! Dark rock 4

be quiet! Silent Base 601

Skärm: Lenovo L27q-10

Desktop resolution: 2560 x 1440

Active signal resolution: 2560 x 1440

59HZ 8-BIT

Tangentbord och mus följer med.

Mvh

Läs hela annonsen här