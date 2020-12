Win10 install fryser vid första omstart

Skrivet av milkab: Kan det vara så att datorn inte är tillräckligt stabil strömförsörjningsmässigt?

Tänker på, har du slagit på minnesboost eller ändrat läge i bios (turbo, oc eller liknande)

Du ser vad dålig koll jag har på amd, börjja slå av amds motsvarighet till xmp:) Gå till inlägget

@sergejz0rk

[edit]Har sjekket slik at du har rett BIOS/UEFI versjon for den prosessor du nå bruker? Noen ganger skjer det at BIOS/UEFI oppdateras når en versjon av prosessor kommer ut på markedet etter at moderkortet kom ut. Ofte kan en og samme moderkort også finnes ute på markedet i flere versjoner (<[navnet på kort] v.XX> for å indikere en oppdatering av BIOS/UEFI fra start)[/edit]

Du bør finne instruksjoner fra ditt moderkorts produsents support side. Det vil du kunne se BIOS/UEFI og hvilken støtte de vil ha for en ny generasjon av prosessorer (og noen ganger ved kjente problemer med RAM eller annet hardvare relatert).

I den her linken fra et relativ nytt ASUS moderkort, så kan du se at den har BIOS versjon 0210 og er bekreftet til å fungere med alle RAM og CPU (en annen liste du finne når du går inn på linken fra samme side). En eldre modell av moderkort ville kunne vise flere BIOS versjoner og respektive BIOS/UEFI med indikasjon for hvilket prosessor den har blitt test til fungere med fra start.

https://rog.asus.com/us/motherboards/rog-crosshair/rog-crossh...

Alle større produsenter av moderkort har samme opplegg med Support side der du kan se BIOS/UEFI og hvilke kombinasjoner av RAM respektive CPU der er blitt testet til å fungere på moderkortet.

XMP er Intel's versjon av overklokking av RAM - iflg wiki er AMDs AMP.

https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_presence_detect#XMP



Later, AMD developed AMP, an equivalent technology to XMP, for use in its "Radeon Memory" line of memory modules optimized for use in AMD platforms.[22][23] Furthermore, motherboard developers implemented their own technologies to allow their AMD-based motherboards to read XMP profiles: MSI offers A-XMP,[24] ASUS has DOCP (Dynamic Over Clock Profiles), and Gigabyte has EOCP (Extended Over Clock Profiles).[25]

Fra wiki linken overfor.

Burde gi en vink om hva du må se etter i BIOS/UEFI.

Sjekk også når du fjerner USB (innen omstart) at BIOS/UEFI er satt til å søke etter oppstart filen (MBR) for å starte OS fra rett enhet, dette er særlig viktig dersom du har både USB/DVS/HDD eller flere SSD der er koblet til datamaskinen.

https://www.windowscentral.com/how-enter-uefi-bios-windows-10...

(Beskriver hvordan du kan gå fra Windows 10 direkte til UEFI. Du bør kunne starte Windows 10 fra USB og gå inn for å gjøre disse endringer, fjern USB og forsøk legg inn Windows 10.)

Du kan teste å hente ned en LiveCD versjon av Linux distro og kjøre den fra enten USB (langsam, men skal funke) eller legg den tilfeldig på SSD og kjør den derifra for å teste at din hardvare er som den skal.

Fjern også alle enheter eller andre ting som kan være innkoblet bortsett fra det aller nødvendigste (kun keyboard+mouse: ikke noen drivrutiner til disse dersom de har mere avanserte funksjoner - Windows 10 vil installere bas rutiner så du kan både bruke keyboard+mouse og bilde på skjermen fra start). Sett BIOS/UEFI til default og sjekk at maskinen vil finne rett enhet for hvilken disk (og partisjon - det er en av de første ting Windows 10 skaper på en HDD/SSD og som du vil se i Windows 10 som en bokstav f.eks. C:) den skal lese først.