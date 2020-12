TV slutade skaka hand (hdcp error)

Hej,

Har en äldre Philips LCD TV 47PFL3605H. Har använt den kopplad till Apple TV och PC under lång tid utan problem.

Ibland när jag kopplade TVn till PCn fick jag inte ljud ut, men det löstes alltid med att byta hdmi utgång eller genom att starta om datorn.

En vacker dag kopplade jag TVn till PCn men fick inget ljud ut, så bytte hdmi utgång. Men nu blev de varken bild eller ljud, nehe, bytte igen och igen och igen. Det här ledde i sin tur till en timlång felsökningsprocess med flera omstarter som ledde mig ingenstans, TVns skärm hittades inte av datorn.

Så jag gav upp, slog på Apple TVn istället men nu gick det inte att spela upp film från varken Netflix, Prime eller Disney+ pga HDCP error. Kan däremot utan problem använda svt play eller youtube.

Det var ungefär här googles sökstatistik för allt hdcp relaterat ökade och likaså min irritation för drm.

Summering av problemet:

TVn kopplar ej till laptops eller PC.

TVn funkar med Apple TV men inte för uppspelning av hdcp skyddat material.

TVn funkar fint med raspberry pi 4 ty inget hdcp stöd.

Vad har jag provat:

Bytt hdmi sladdar och provat att byta ändar.

Provat hdmi sladdar med andra skärmar.

"Tried turning it off and on?" (jo tack google, gått genom flertalet instruktioner för att iscensätta hdcp handskakning).

Både dragit ur ström från TVn samt startat om datorn.

Prövat båda hdmi ingångarna till TVn.

Prövat alla Apple TVns video inställningar.

Verifierat att Apple TVn funkar fint med övriga skärmar.

Testat en gammal WD TV, loggan syntes vid uppstart, sen ingen bild.

Min slutsats:

TVns hdcp handskakning har slutat fungera pga anledningar.

TL;DR Min fråga:

Har sett att många löst liknande problem med diverse billiga HDMI splitters som strippar bort hdcp från output. Skulle dock hellre ha en HDMI switch då jag inte har något behov av flera utgångar än den till TVn. Undrar om någon vet av sig HDMI switches i rimlig prisklass som löser hdcp handskakningen mellan switchen och input (PC/Apple TV) och skickar en hdcp strippad bild till TVn.

Tack för att ni läst.

God jul & drm kan ta sig.