Ryzen 3500X eller 3600 vilken bör jag köpa?

Tjena!

Dags att uppgradera datorn relativt snart men vet inte vilken CPU jag vill ha av dem som står i rubriken. Har kollat på alla dem 3 stora butikerna vi har Inet, Komplett och Webhallen och till min förvåning så finns inte 3500X hos nån av dem så det var ett ganska stort prisgap mellan 3400G och 3600. 3500X fanns dock hos CDON men har ingen erfarenhet av det företaget så vill gärna höra era erfarenheten av dem.

Tanken med uppgraderingen är för att få VRChat och Beat Saber att flyta på bättre än vad det gör nu, spelar även Genshin impact och Minecraft samt Fortnite men dem flyter redan på bra. Jämförde dessa två CPU:er och för mig så lutar det mer åt 3500X då den är såpass mycket billigare jämfört med 3600 ger i mervärde i FPS.

Kanske dumt att uppgradera just nu då 5500 och 5500X snart är här men 3000 serien är billigare så why not.

Specsen jag har nu:

i3 6100

8GB RAM (har 16 GB liggandes men inte inkopplat ännu)

RX 5600XT

Tack på förhand!