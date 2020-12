Nytt galleri

Mitt nya ”bygge” efter MÅNGA år helt utan speldator, senaste jag byggde ihop något var 2008 men nu vart det ett återfall. Var först tänkt som ett most Bang for the buck projekt men då otåligheten vart för stor så vart det värre grejer än jag tänkt och helt ärligt inte kommer utnyttja. Men det är ju kul att vara värst! Tycker iaf att det vart kompakt och hyvsat stilrent. Komponenter:

Ryzen 5950x | Gigabyte B550 Aorus Elit | Gigabyte GeForce RTX 3090 Turbo| 32GB Corsiair 3600MHz CL18 Vengeance | Corsair RM750X | Samsung 970 EVO Plus 1TB i ett Phanteks P300 case. AIO från Celsius Prisma 240mm, (ja jag vet att kylaren sitter fel

