Binär Sökning list<int>, list<string> C#

Hej,

behöver hjälp med binär sökning. Case 3 skriver ut mer än en rad vid "else" satsen som säger vilken Index den sökta siffran har. Case 6 funkar bara "Sökning misslyckades!", den funkade nästan felfritt förut men nu funkar det ej längre.

Är till en uppgift i Programmering 1 C# och suttit nu i snart 4 sömnlösa nätter pga av detta.

using System;

using System.Collections.Generic;

namespace Övning7

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

bool isRunning = true;

bool intSortering = false; // Så vi kan kolla om våra siffror är sorterade

bool bokstavSortering = false; // Så vi kan kolla om våra bokstäver är sorterade

List<int> sifferLista = new List<int>(); // Här sparas siffrorna som vi genererar

List<string> ordLista = new List<string>(); // Här sparas bokstäverna som vi genererar

while (isRunning)

{

Console.Clear();

Console.WriteLine("

\tVälkommen till Övning 7 - Algoritmer

\t#########################



\t[1]Generera siffror

\t[2]Sortera siffror

\t[3]Sök bland siffror



\t[4][EXTRA]Generera bokstäver

\t[5][EXTRA]Sortera bokstäver

\t[6][EXTRA]Sök bland bokstäver



\t[7]Avsluta program");

Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out int meny); // Tar emot användarinput för vår meny

switch (meny)

{

case 1: // Här genererar vi ett fritt antal siffror och sparar i en lista för framtida sortering och sökning.

Console.Clear();

Console.WriteLine("

\tVar god skriv in hur många siffror du vill generera.");

Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out int siffror); // Tar emot antal siffror användaren vill generera

Random rnd = new Random(); // Skapar ett Random-objekt

for (int i = 0; i < siffror; i++) // FÖR VARJE siffra användaren vill generera

{

sifferLista.Add(rnd.Next(1, 100)); // Så sparar vi ett värde mellan 1 - 99 i vår sifferlista

}

SifferUtskrift(sifferLista); // Kallar på vår utskriftsmetod

intSortering = false; // Nya värden i listan gör den oorganiserad. Den behöver sorteras.

MenyAvslut(); // Kallar på vår standardiserade menyavslutning.

break;

case 2: // Här ska vi sortera sifferlistan. (BUBBELSORTERING AV SIFFROR)

Console.Clear();

if (sifferLista.Count > 0)

{

Console.WriteLine("

\tSiffror sorterade. Se resultat;

");

// Bubbelsortering av genererade siffror i "sifferListan"

// med hjälp av "for" och "if" metoder

int max = sifferLista.Count - 1;

// Yttre loopen av sorteringen

for (int i = 0; i < max; i++)

{

int nrKvar = max - i;

// Inre loppen av sorteringen, alla element sök igenom en efter en

for (int j = 0; j < nrKvar; j++)

{

if (sifferLista[j] > sifferLista[j + 1])

{

// Här skapas en tillfällig lista som används för att sortera sifffrorna i "sifferListan"

int temp = sifferLista[j];

sifferLista[j] = sifferLista[j + 1];

sifferLista[j + 1] = temp;

}

}

}

intSortering = true; // Listan är sorterad.

SifferUtskrift(sifferLista);

}

else

{

Console.WriteLine("

\tDet saknas inlägg i sifferlistan. Generera lite siffror först.");

}

MenyAvslut(); // Kallar på vår standardiserade menyavslutning.

break;

case 3: // Här ska användaren kunna söka bland siffrorna med en binärsökning. (BINÄRSÖKNING AV SIFFROR)

Console.Clear();

if (sifferLista.Count > 0)

{

if (intSortering)

{

Console.WriteLine("

\tVilken siffra vill du söka på?");

Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out int key); // Tar emot användarens sökning

if (key < 0) key = 0; // Ser till att sökningen är på ett positivt tal

int mellan;

int första = 0;

int sista = sifferLista.Count - 1;

while (första <= sista)

{

mellan = (första + sista) / 2;

if (key > sifferLista[mellan])

första = mellan + 1;

else if (key < sifferLista[mellan])

sista = mellan - 1;

else

Console.WriteLine("\tIndex för den sökta siffran är: " + mellan);

break;

}

if (första >= sista) // Meddelande att sökningen misslyckades.

Console.WriteLine("\tSökningen misslyckades!");

SifferUtskrift(sifferLista); // Skriver ut hela listan med vår metod.

}

else

{

Console.WriteLine("

\tSiffrorna i din lista behöver sorteras. Kör en sortering innan sökningen."); // Användaren behöver göra en sortering.

}

}

else

{

Console.WriteLine("

\tDet saknas inlägg i sifferlistan. Generera lite siffror först."); // Användaren har inte genererat något värde till listan.

}

MenyAvslut(); // Kallar på vår standardiserade menyavslutning.

break;

case 4: // Det här menyvalet är färdigskrivet för att generera ett antal nonsensord i slumpvald ordning.

Console.Clear();

Console.WriteLine("

\tVar god skriv in hur många 'ord' du vill generera.");

Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out int ord); // Tar emot antal siffror användaren vill generera

Random rnd2 = new Random(); // Skapar ett Random-objekt

for (int i = 0; i < ord; i++) // FÖR VARJE siffra användaren vill generera

{

char[] charVec = new char[rnd2.Next(5, 11)];

for (int j = 0; j < charVec.Length; j++)

{

charVec[j] = Convert.ToChar(rnd2.Next(97, 123));

}

ordLista.Add(new string(charVec));

}

BokstavUtskrift(ordLista);

MenyAvslut(); // Kallar på vår standardiserade menyavslutning.

break;

case 5: // Här ska du skriva klart bubbelsorteringsalgoritmen som behövs för att sortera våra nonsensord i ordLista. (BUBBELSORTERING AV BOKSTÄVER)

Console.Clear();

if (ordLista.Count > 0)

{

// Bubbelsortering för de genererade orden i "ordLista".

int max = (ordLista.Count) - 1;

for (int i =0; i < max; i++)

{

int ordKvar = max - i;

for (int j = 0; j < ordKvar; j++)

{

// Inre loopen av sorteringen, alla element sök igenom en efter en

int tmp = ordLista[j].CompareTo(ordLista[j + 1]);

if (tmp > 0)

{

// Här skapas en tillfällig lista som används för att sortera orden i "ordLista"

string temp = ordLista[j];

ordLista[j] = ordLista[j + 1];

ordLista[j + 1] = temp;

}

}

}

bokstavSortering = true; // Listan är sorterad.

BokstavUtskrift(ordLista);

}

else

{

Console.WriteLine("

\tDet saknas inlägg i bokstavslistan. Generera lite bokstäver först.");

}

MenyAvslut(); // Kallar på vår standardiserade menyavslutning.

break;

case 6: // Här ska användaren kunna söka på första bokstaven av våra nonsensord i ordLista. (BINÄRSÖKNING AV BOKSTÄVER)

Console.Clear();

if (ordLista.Count > 0)

{

if (bokstavSortering)

{

Console.WriteLine("

\tVilken bokstav ska sökningen börja på?");

string key = Console.ReadLine(); ; // Tar emot användarens sökning

if (key.Length <= 0) key = "a"; // Ser till att sökningen alltid är något, i det här fallet "a"

int första = 0;

int sista = ordLista.Count - 1;

while (första <= sista)

{

int mellan = (första + sista) / 2;

int sök = key.CompareTo(ordLista[mellan]);

if (sök > 0)

{

första = mellan + 1;

}

else if (sök < 0)

{

sista = mellan - 1;

}

else

{

Console.WriteLine(mellan);

}

}

if (första > sista) // Meddelande att sökningen misslyckades.

Console.WriteLine("\tSökningen misslyckades!");

BokstavUtskrift(ordLista); // Skriver ut hela listan med vår metod.

}

else

{

Console.WriteLine("

\tSiffrorna i din lista behöver sorteras. Kör en sortering innan sökningen."); // Användaren behöver göra en sortering.

}

}

else

{

Console.WriteLine("

\tDet saknas inlägg i sifferlistan. Generera lite siffror först."); // Användaren har inte genererat något värde till listan.

}

MenyAvslut(); // Kallar på vår standardiserade menyavslutning.

break;

case 7: // Programmet avslutas

isRunning = false;

break;

}

}

}

// Allting under den här punkten är metoder till syfte av programmets användarvänlighet.

static void SifferUtskrift(List<int> sifferLista) // Tar emot en lista, skriver ut alla inlägg i listan på ett stiligt vis.

{

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;

int counter = 0; // Initierar en räknare

foreach (int s in sifferLista) // FÖR VARJE siffra i sifferlistan

if (counter == 0) // OM räknaren är noll

{

if (s < 10)

Console.Write("\t" + s + " "); // Skjut fram raden, skriv ut siffran, lägg till mer utrymme för läsbarhet

else

Console.Write("\t" + s + " "); // Skjut fram raden, skriv ut siffran

counter++; // Öka räknare med ett

}

else if (counter < 4) // ANNARS OM räknaren är mindre än fem

{

if (s < 10)

Console.Write(s + " "); // Skjut fram raden, skriv ut siffran, lägg till mer utrymme för läsbarhet

else

Console.Write(s + " "); // Skjut fram raden, skriv ut siffran

counter++; // Öka räknare med 1

}

else // ANNARS

{

Console.WriteLine(s + " "); // Skriv ut siffra på ny rad

counter = 0; // Nollställ räknare

}

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;

}

static void BokstavUtskrift(List<string> ordLista) // Tar emot en lista, skriver ut alla inlägg i listan på ett stiligt vis.

{

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;

foreach (string b in ordLista)

{

Console.WriteLine("\t " + b);

}

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;

}

static void MenyAvslut() // För att undvika upprepande kod

{

Console.WriteLine("

\tTryck ENTER för att återvända till menyn.");

Console.ReadLine();

}

}

}