5950x + Dark Hero + 4x16GB = instabilitet

Hallå,

Skruvade ihop nya systemet igår och vart en aningens besviken att jag fick vrida ner minnena så pass mycket. Det ser ut som det finns några problem med inställningar som ändras eller inte fastnar.

Kör med 4 x 16 G.Skill 4000MHz CL19, hade absolut inte tänkt att dessa skulle fungera out of the box, så försökte boota på 3733, sedan 3600, 3400 samt 3200 med XMP (fast lägre frekvens). På 3200 så blir det inga bluescreens, klarar Prime samt 3DMark många rundor.

Kollar man minnesinställningarna så ser det ut som alla timings avrundats till jämna timings, såg i en annan tråd att man kan avaktivera detta, ska läsa på lite vad inställningen gör.

Så i morse så tänkte jag öka på soc spänningen då jag kör 4 stickor, men det är fan många menyer samt inställningar och vissa inställningar visar bara 0 i bios (!?). Då tänkte jag ändra Command Rate (CR) från 1T till 2T samt boota upp med allt synkat i 3400MHz. Prime fungerar efter några tiotals minuter, inte testat 3DMark än. Dock säker både CPU-ID samt Ryzen Master att det körs 1T, vafan?

Det finns många trådar om Ryzen och minnen, men denna ostabilitet har jag aldrig sätt med någon tidigare system. Möjligen är det nån beta bios för x570 Dark Hero där grejer helt enkelt inte fungerar.

Läste på diverse forum att folk inte fått sina 5000-serie prollar stabila med 3600+ minnen.

Vill få upp IF samt MEM så långt det bara går med 4 stickor, någon som vet lite närmare vad man skall pilla på?

(senaste datorbygget var 2012, det var lite lättare då)

/Dalton Sleeper