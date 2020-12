Uppdatera BIOS utan (kompatibel) CPU och endast tillgång till Mac

Hej,

Jag har köpt följande komponenter:

ASUS ROG STRIX B550-I GAMING

AMD Ryzen 5 5600X

Som jag har förstått det måste jag uppdatera BIOS på moderkortet för att kunna använda min 5600X CPU. På lådan står det dock "AMD Ryzen 5000X desktop ready" men det kanske bara betyder att den är redo efter en BIOS-uppdatering?

Enligt Inets guide för BIOS Flashback behöver man inte koppla in CPUn, men det gör heller inget om man har gjort det. I manualen till moderkortet står det dock följande:

"Please ensure to install the CPU to your ROG Strix B550-I Gaming motherboard to enable BIOS Flashback."

Vilket jag tycker inte stämmer överens med vad Inet säger.

I vilken ordning bör jag koppla in saker innan jag gör min BIOS Flashback (via USB)?

Sen är det så att jag just nu bara har en Mac och undrar om det är några problem att använda den för att ladda ner uppdateringsfilen till USB-stickan. Som jag har förstått det stöder MacOS FAT32. Enligt Inets guide ska man köra en .exe-fil för att döpa om uppgraderingsfilen vilket blir svårt på Mac. Enligt manualen för moderkortet ska det dock gå bra att döpa om den manuellt, stämmer det?

En annan fråga är var jag bör göra allt det här. Jag har en ESD-matta, är det en bra plats att start igång allt (moderkort och nätagg) eller ska jag koppla in det i chassit?

Det här kanske är uppenbara frågor för er men för mig är det första gången jag bygger en dator själv så jag är glad för svar!

Tack på förhand.